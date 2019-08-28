США обеспокоены действиями, которые могут повлиять на операцию в Ираке

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. США обеспокоены любыми действиями, которые могут повлиять на операцию американских военных против "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС) в Ираке. Об этом заявил в среду министр обороны Марк Эспер на совместном брифинге с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом.

"Мы находимся в Ираке по приглашению правительства этой страны, наши войска вместе с иракским правительством сражаются против ИГ. Мы обеспокоены всем, что может повлиять на нашу миссию, на военнослужащих, - сказал он, отвечая на вопрос о приписываемых Израилю атаках на базы шиитского народного ополчения Ирака. - Мы намерены поддерживать Ирак и наши силы после победы над ИГ".

По словам Данфорда, все операции проводятся на основании имеющихся договоренностей и в координации с иракским правительством. "Мы предпринимаем все меры по обеспечению безопасности наших сил в регионе, - отметил он. - Да, мы обеспокоены напряженностью в регионе. Очень внимательно следим за обстановкой, в которой выполняются операции".

В конце прошлой недели Совет национальной безопасности Ирака поручил Министерству обороны "разработать необходимую программу по развитию системы противовоздушной обороны страны". Это распоряжение последовало после серии пожаров, взрывов и атак беспилотных летательных аппаратов на базы и отдельных полевых командиров шиитского народного ополчения Ирака. Командование ополчения 25 августа впервые официально обвинило Израиль в проведении серии провокаций, направленных против объектов народных сил и их полевых командиров.