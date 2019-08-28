Глава Пентагона обвинил Китай в дестабилизации в Индо-Тихоокеанском регионе

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Китай проводит осознанную дестабилизацию в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил в среду министр обороны Марк Эспер на совместном брифинге с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом.

"Китай ведет осознанную стратегию по подрыву стабильности в регионе. Очевидно, что большинство региональных стран не разделяют ценностей Коммунистической партии Китая, - сказал он. - В ходе встреч с руководством этих стран подчеркивалась необходимость сохранения лидерства США в регионе для обеспечения [основных] свобод".

"Мы продолжим предпринимать соответствующие действия в регионе в тесной координации с партнерами", - отметил министр.