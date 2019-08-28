Турция и США прорабатывают вопрос совместного патрулирования в Сирии

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Патрулирование военнослужащими США и Турции территории Сирии к востоку от реки Евфрат прорабатывается в центре совместных операций. Об этом заявил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, выступая на совместном с министром обороны США Марком Эспером брифинге для журналистов в Пентагоне.

Генерала попросили прокомментировать высказывания официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, который заявил, что Турция и США в ближайшее время планируют начать совместное патрулирование на территории Сирии. "Что касается совместного патрулирования и вопросов такого плана, то это все прорабатывается в координационном центре", - отметил Данфорд, не назвав сроков совместного патрулирования.

Он рассказал, что переговоры в рамках созданного центра позволят США "перейти на соответствующий тактический уровень" в регионе. Глава КНШ пояснил, что Вашингтон и Анкара "договорились о широком подходе" в отношении опасений Турции по поводу курдских формирований, входящих в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС). Турецкие власти считают эти формирования террористическими. "Мы также договорились о немедленном устранении некоторых угроз на границе между Турцией и Сирией, выводе тяжелых вооружений и т. п.", - подчеркнул Данфорд.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы.

Дискуссия о создании такой территории, которая включала бы и бесполетную зону, началась еще в 2013 году. Было проведено несколько раундов переговоров между Анкарой и Вашингтоном, однако долгое время стороны не могли прийти даже к предварительным договоренностям.