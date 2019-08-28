Помпео обсудил с замминистра обороны Саудовской Аравии ситуацию в Йемене и Иран

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и заместитель министра обороны Саудовской Аравии Халид бен Сальман в ходе состоявшейся в среду в Вашингтоне встречи обсудили ситуацию в Йемене, а также Иран. Об этом сообщил Госдепартамент.

"Госсекретарь и заместитель министра сошлись во мнении, что диалог является единственным путем достижения стабильного, сильного и процветающего Йемена", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства. Как отметили в Госдепе, Помпео подтвердил, что США выступают за "разрешение [ситуации] между йеменским правительством и Южным переходным советом путем переговоров", а также поблагодарил Саудовскую Аравию за ее усилия по урегулированию разногласий.

Помимо этого, госсекретарь и замминистра обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, в числе которых "необходимость укрепления безопасности на море с целью содействия свободе судоходства, дестабилизирующая деятельность Ирана в регионе и права человека".