Юристы Трампа пригрозили судом NBC за клевету о связях с "российскими олигархами"

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Юристы президента США Дональда Трампа потребовали от американской медиакорпорации NBCUniversal дать опровержение на распространенные ранее одним из ее ведущих утверждения о том, что американский лидер якобы брал кредиты в банке при поручительстве "российских олигархов". В случае отказа представители Трампа не исключили судебного разбирательства, сообщает в среду телеканал Fox News, в распоряжении которого оказалось письмо адвокатов.

С утверждением о том, что кредиты в германском банке Deutsche Bank компании Trump Organization помогли взять россияне, выступил во вторник вечером ведущий телеканала MSNBC, владельцем которого является NBCUniversal, Лоуренс О'Доннелл. По его словам, близкий к Deutsche Bank источник сообщил ему, что в документах на получение кредита, которые подписывал Трамп, якобы есть поручители, в роли которых выступили "российские олигархи". При этом ведущий подчеркнул, что сам полностью не уверен в правдивости информации, поскольку источник был только один.

"Мы требуем, чтобы О'Доннелл и NBC незамедлительно и на видном месте опубликовали опровержение, исправление и извинение за упомянутые ложные и клеветнические утверждения", - говорится в письме адвокатов Трампа. "Если это не будет сделано, клиенту ничего не остается, как рассмотреть возможность действий в правовом поле, которые могут включать немедленное обращение в суд с иском против О'Доннелла и NBC", - отметили они. "Единственными заемщиками по этим кредитам являются компании Трампа, а сам Трамп является единственным поручителем. Множество документов по каждому из этих кредитов занесены в базу данных, находятся в публичном доступе, и их можно найти в интернете", - подчеркнули также юристы.

В руководстве MSNBC в ответ признали, что "информация была получена от единственного источника, который сам не видел банковских документов". Не видели их и журналисты телеканала, поэтому подтвердить данные они не могут. Сам О'Доннелл на своей странице в Twitter позднее также признал, что "допустил ошибку в суждении", а информация не была должным образом проверена. "Мне не следовало делать это заявление, и я поступил неправильно, озвучив это в прямом эфире", - добавил он.

В марте The New York Times сообщила, что Deutsche Bank предоставил за несколько лет Трампу кредиты на сумму свыше $2 млрд. Это произошло до избрания Трампа президентом США.