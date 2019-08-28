Глава МИД ФРГ призвал выработать ясные правила в области контроля над вооружениями

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что следует выработать ясные правила в области разоружения и контроля над вооружениями. Об этом говорится в его заявлении, которое распространила в четверг пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии по случаю отмечаемого 29 августа Международного дня действий против ядерных испытаний.

"Разоружение и контроль над вооружениями нуждаются в ясных договоренностях и правилах, на которые можно положиться", - отметил Маас. Он напомнил, что через 23 года после того, как Генассамблея ООН в 1996 году приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, он так и не вступил в силу.

"Я настоятельно призываю все страны, которые еще не подписали или не ратифицировали договор наконец сделать это. Недостает лишь немногих государств", - указал Маас. "Общий запрет на ядерные испытания был бы важным шагом на пути к безъядерному миру. Мы нуждаемся в обязательной к исполнению международно-правовой основе с целью прекращения всех ядерных испытаний", - считает министр.

Маас сообщил, что в сентябре вместе с алжирским коллегой будет председательствовать на конференции, которая пройдет при ООН и будет посвящена проблеме вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.