Парламентарии КНДР прибыли в Пхеньян на сессию Верховного народного собрания

ПХЕНЬЯН, 29 августа. /ТАСС/. Депутаты Верховного народного собрания (ВНС) КНДР прибыли в Пхеньян для участия во внеочередной сессии высшего законодательного органа республики. Об этом сообщило в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечает агентство, парламентарии в преддверии заседания посетили Кымсусанский дворец Солнца, где почтили память лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также побывали в музее Корейской революции и на Тэсонсанском мемориальном кладбище революционеров.

В четверг Верховное народное собрание КНДР соберется на вторую в этом году парламентскую сессию. В ходе первой сессии ВНС 14-го созыва, которая состоялась в Пхеньяне 11 апреля, депутаты переизбрали Ким Чен Ына на пост председателя Госсовета КНДР, а также одобрили внесение ряда изменений и дополнений в конституцию республики. Верховное народное собрание КНДР, состоящее из 687 депутатов, собирается в Пхеньяне, как правило, один раз в год для одобрения бюджета страны и принятия наиболее важных законопроектов.