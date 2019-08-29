США считают, что Сеул должен вернуться к соглашению с Токио об обмене разведданными

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. США призывают Республику Корея пересмотреть решение о выходе из договора с Японией о всеобъемлющей защите военной информации, который предполагает обмен разведывательными данными между двумя странами. Об этом заявил помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шривер в опубликованном в четверг интервью газете Nikkei.

"Мы надеемся, что они пересмотрят свое решение. Если напряженность (между Токио и Сеулом - прим. ТАСС) сохранится, то от этого выиграют такие страны, как Китай, Северная Корея и Россия", - сказал он.

По словам Шривера, в Вашингтоне обеспокоены подобными действиями администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, поскольку текущая обстановка в сфере региональной безопасности предполагает тесное сотрудничество, а не спор между союзниками США. Он также опроверг заявления Южной Кореи о том, что она добилась понимания США перед выходом из договора.

Договор об обмене разведданными был подписан в ноябре 2016 года. Он предусматривает, в частности, предоставление Южной Кореей Японии данных радаров о баллистических ракетах КНДР, а также информации гуманитарного характера, полученной от северокорейских перебежчиков. Токио в ответ делился с Сеулом полученными самолетами-разведчиками сведениями о подводных лодках КНДР, а также данными со своих спутников о подготовке Пхеньяна к ракетным пускам.

Соглашение продлевалось автоматически каждый год 24 августа. Однако 22 августа заместитель начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ким Ю Гын заявил, что Сеул принял решение выйти из договора, поскольку он не отвечает национальным интересам страны.