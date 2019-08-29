Мадуро: власти Венесуэлы поддерживают контакт с Норвегией для диалога с оппозицией

КАРАКАС, 29 августа. /ТАСС/. Руководство Венесуэлы поддерживает контакты с Норвегией, которая выступает посредником для диалога с оппозицией, после отказа участвовать в очередном раунде переговоров из-за санкций против представителей властей Боливарианской Республики со стороны США. Об этом сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро в интервью агентству Синьхуа, опубликованном в среду.

"Я могу сообщить, что контакты с норвежским правительством возобновились, было проведено несколько встреч, возобновились контакты с делегатами венесуэльской оппозиции, - заявил глава государства. - Хорошие новости о процессе диалога будут сообщены в ближайшие дни". По словам Мадуро, он ожидает, что его оппоненты нацелены на поиск "консенсуса и общих решений".

Президент добавил, что из-за "экономической войны, санкций, блокады, коммерческого, финансового и экономического давления империи США" Венесуэла перешла к созданию "экономики сопротивления".

В мае в Осло прошли два раунда непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. Новый этап общения 8 июля начался на Барбадосе. В начале августа власти Венесуэлы объявили об отказе участвовать в очередном раунде переговоров. Это решение они объяснили "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США, имея в виду очередные санкции Вашингтона.

Ситуация в Боливарианской Республике обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.