CNN: ФБР провело обыск в доме главы крупнейшего автопрофсоюза США

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США провели в среду обыски в доме руководителя Профсоюза работников автомобилестроительной промышленности (UAW) страны Гэри Джонса и ряде других объектов в рамках расследования данных о коррупции в автоиндустрии. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на информацию, полученную в ФБР.

По этим данным, обыски проведены в доме Джонса в пригороде Детройта (штат Мичиган), в конференц-центре профобъединения у озера Мичиган и на объектах еще в трех штатах. В пресс-службе ФБР не раскрыли, какого рода улики были конфискованы. Обыски были проведены рано утром.

Упомянутый выше профсоюз заявил о сотрудничестве со следствием и назвал обыски ненужными. "UAW и его председатель Гэри Джонс уже полностью сотрудничают со следователями федерального правительства по данному вопросу. Председатель Джонс полон решимости выявить и принять меры в отношении любых предосудительных деяний, к чему бы это ни привело", - говорится, в частности, в заявлении.

Как напоминает телекомпания, в рамках упомянутого выше расследования обвинения были предъявлены девятерым бывшим функционерам UAW и компании Fiat Chrysler. Восемь из них признали вину и были осуждены. В числе последних оказался бывший вице-президент профсоюза Норвуд Джуэлл, который в апреле сознался в том, что брал взятки у руководства Fiat Chrysler и выступал посредником при даче взяток своим коллегам.