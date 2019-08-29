СМИ: Сеул планирует увеличить бюджет межкорейского сотрудничества на 10,3%

СЕУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Республики Корея запросило у парламента в следующем году увеличение бюджета на проекты межкорейского сотрудничества на 10,3%. Об этом сообщает в четверг агентство Рёнхап.

По его данным, правительство внесло в Национальное собрание проект бюджета на 2020 год, который предусматривает выделение 1,22 трлн вон ($1 млрд) в фонд межкорейского сотрудничества министерства объединения, курирующего отношения с КНДР. Это на 10,3% больше, чем в текущем году.

Фонд был создан для оказания поддержки различным двусторонним проектам. В частности, из него планируется финансировать совместное участие команд двух стран в летней Олимпиаде в Токио в следующем году, проекты по подготовке к трансграничному экономическому сотрудничеству, а также выделять средства на оказание гуманитарной помощи Северу.

Южнокорейские эксперты при этом отмечают, что увеличение бюджета происходит на фоне отсутствия прогресса в диалоге между Пхеньяном и Вашингтоном по проблеме денуклеаризации КНДР, а также охлаждения отношений между Югом и Севером. Так, Пхеньян с февраля этого года игнорирует предложения Сеула по совместным проектам, избегает переговоров и даже отказался принять 50 тыс. тонн риса в качестве южнокорейской продовольственной помощи населению.

В прошлом году лидеры двух стран провели три саммита, договорившись активизировать обмены и взаимодействие в различных сферах. В декабре 2018 года состоялась церемония в честь начала проекта модернизации северокорейской железнодорожной сети и ее стыковки с южнокорейской, что в Сеуле рассматривают как один из ключевых пунктов для будущего экономического сотрудничества, который позволит экспортировать южнокорейские товары по суше в другие страны Евразии.

Министерство объединения отмечает, что увеличение бюджета "демонстрирует решимость правительства продолжать политику по улучшению отношений с Севером и заложить фундамент для строительства мирной экономики на Корейском полуострове".