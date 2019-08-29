Республика Корея увеличит в 2020 году бюджет Минобороны до $41,29 млрд

СЕУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Республики Корея увеличит в следующем году оборонный бюджет на 7,4%, до 50,15 трлн вон ($41,29 млрд). Как объявило в четверг министерство национальной обороны страны, в случае утверждения проекта парламентом это будет первый раз в истории, когда данная сумма превысит 50 трлн вон.

"Учитывая неопределенность, сложившуюся в сфере безопасности, правительство увеличит вложения в укрепление оборонных возможностей, чтобы военные могли противодействовать любым угрозам", - подчеркивает ведомство.

В соответствии с проектом, планируется выделить 16,69 трлн вон ($13,9 млрд) на закупки новых вооружений и другие проекты по укреплению обороноспособности, в том числе на защиту от ядерного и других видов оружия массового уничтожения. Это на 8,6% больше, чем в 2019 году. Остальные средства пойдут на содержание вооруженных сил.

КНДР в этом году провела серию испытаний новых вооружений, включая гиперзвуковые баллистические ракеты малой дальности.

Тактические маневры

Военные Республики Корея в период со 2 по 5 сентября проведут тактические маневры в районе городов Ыйчжонбу, Янчжу, Тондучхон и Пхочхон столичной провинции Кёнгидо, сообщил телеканал KBS со ссылкой на Минобороны страны.

По его данным, к учениям планируется привлечь механизированную пехотную дивизию. Маневры нацелены на проверку готовности военных, полиции и госструктур к отражению вторжения потенциального противника, а также возможных террористических атак на важные объекты инфраструктуры.

Телеканал отмечает, что учения могут вызвать резкую реакцию со стороны КНДР.