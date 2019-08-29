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В Китае 1 октября отпразднуют 70-летие образования республики

В Пекине пройдут праздничные шествия и парад

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Власти КНР отпразднуют 1 октября 70-летнюю годовщину образования республики целой серией крупных мероприятий, в том числе праздничными демонстрациями и грандиозным военным парадом в китайской столице. Об этом заявил в четверг первый заместитель главы отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван Сяохуэй.

"Председатель КНР, глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин выступит по этому случаю с важной речью, - отметил он, выступая на пресс-конференции. - Будет проведен грандиозный парад, организована праздничная демонстрация".

По его словам, правительство запланировало множество других мероприятий, приуроченных к важной дате, в том числе выступления художественных коллективов, праздничные шоу, выстави. Они пройдут по всей стране с участием сотен миллионов человек.

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