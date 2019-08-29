Эксперты: КНДР может готовить испытания баллистической ракеты для подводной лодки

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. КНДР может готовить испытания баллистических ракет для новой подводной лодки, которую в июле проинспектировал лидер страны Ким Чен Ын. К такому выводу пришли американские эксперты из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, сообщается в среду на сайте организации.

Фотографии, сделанные 26 августа, по их словам, "косвенно свидетельствуют о строительстве новой подводной лодки, способной нести баллистические ракеты". Кроме того, "есть также предварительные свидетельства возможной подготовки к испытаниям". "Наличие судов обеспечения и крана на фотографиях свидетельствует о возможной подготовке транспортировки баржи для проведения в море тестового запуска баллистической ракеты подводной лодки (БРПЛ), однако четких свидетельств того, что это может произойти в ближайшее время, пока нет", - отмечается в докладе.

Ранее в Министерстве обороны Республики Корея заявили о том, что новая подводная лодка КНДР способна нести на борту три баллистические ракеты. В южнокорейском оборонном ведомстве считают, что новая подлодка может быть спущена на воду в ближайшее время.

В конце июля северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что Ким Чен Ын лично проинспектировал новую подводную лодку, предназначенную для ВМС республики. Отмечалось, что подводная лодка будет использоваться для выполнения тактических задач в Японском море.

Ранее американские и южнокорейские эксперты неоднократно высказывали мнение, что КНДР строит новую подводную лодку, способную нести баллистические ракеты. Кроме того, КНДР в конце 2017 года завершила разработку новой баллистической ракеты для подводных лодок "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда - 3").