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Вице-премьер Госсовета Китая примет участие в ВЭФ во Владивостоке

Ху Чуньхуа будет сопредседателем заседания китайско-российской межправительственной комиссии представителей регионов России, прилегающих к озеру Байкал, и администраций Северо-Восточного Китая

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа с 4 по 6 сентября посетит Владивосток для участия в пятом Восточном экономическом форуме. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"По приглашению вице-премьера, полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа с 4 по 6 сентября посетит Владивосток, где примет участие в пятом Восточном экономическом форуме", - отметил он на регулярном брифинге.

По его словам, в ходе форума состоится заседание китайско-российской межправительственной комиссии представителей регионов РФ, прилегающих к озеру Байкал, и администраций Северо-Восточного Китая. Гэн Шуан добавил, что Трутнев и Ху Чуньхуа будут совместно председательствовать на этом мероприятии.

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