Миссия НАТО анонсировала учения в Косове

БЕЛГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Миссия НАТО в Косове (KFOR) анонсировала на ближайшие дни учения на территории сербского автономного края Косово и Метохия. Об этом говорится в опубликованном в ночь на четверг сообщении миссии.

"KFOR продолжает тренировки, чтобы быть готовым и гарантировать безопасность всем людям в Косове. В ближайшие дни будут некоторые передвижения отрядов KFOR в различных частях Косова. Это всего лишь обычная тренировка. Ситуация и далее под контролем без признаков возможных угроз", - говорится в сообщении.

В настоящее время обстановка в Косове остается тревожной из-за политической нестабильности. 26 августа лидер непризнанного образования Хашим Тачи назначил досрочные парламентские выборы на 6 октября. 22 августа парламент Косова на экстренном заседании проголосовал за самороспуск. "За" проголосовали 88 из 105 присутствовавших депутатов.

Ранее премьер непризнанного образования Рамуш Харадинай заявил о своей отставке в связи с вызовом на допрос в Гаагу в Специальный суд по расследованию военных преступлений в Косове в качестве подозреваемого. Процесс станет для Харадиная третьим, ранее Гаагский трибунал его дважды оправдал, хотя процесс, по данным трибунала, "проходил в атмосфере запугивания свидетелей".