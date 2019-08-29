Несколько тысяч человек устроили беспорядки на востоке Индонезии

СИНГАПУР, 29 августа. /ТАСС/. Несколько тысяч человек устроили в четверг беспорядки в городе Джаяпура (административный центр провинции Папуа, Индонезия), протестуя против расовой дискриминации коренных жителей. Об этом сообщает новостной портал Detik.
По свидетельству очевидцев, участники демонстраций сжигают покрышки, уничтожают торговые лавки, а также забросали камнями несколько гостиниц. Кроме того, была выведена из строя телефонная инфраструктура после того, как митингующие ворвались в здание местного оператора связи. По поступающей информации, в некоторых районах города произошли столкновения с правоохранительными органами, представители которых использовали резиновые пули для отражения атак нападавших.
29/8/19 Jayapura, West Papua— Veronica Koman (@VeronicaKoman) August 29, 2019
thousands of people marching. Town paralyzed. pic.twitter.com/iLRJx3eElo
Ранее представители местной полиции сообщили о трех погибших, в том числе одном военнослужащем, в уезде Дэйяй когда демонстранты в среду пытались штурмовать здание местной администрации. Между тем, как заявил руководитель национальной полиции Тито Карнавиани, мирные жители погибли от смертельных ранений стрелами, которые традиционно используют коренные жители.
Беспорядки в провинциях Папуа и Западное Папуа продолжаются вторую неделю. На восток страны дополнительно были направлены более 1,2 тыс. военнослужащих и полицейских. Власти не исключают, что активное участие в акциях протеста принимают боевики запрещенной в стране сепаратистской группировки "Движение "Свободное Папуа", которая выступает за отделение этих провинций от Индонезии. На их счету несколько крупных терактов, в том числе недавнее нападение на группу рабочих, которые были заняты в одном из инфраструктурных проектов. Тогда от рук экстремистов погибли 19 человек.