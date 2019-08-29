Несколько тысяч человек устроили беспорядки на востоке Индонезии

СИНГАПУР, 29 августа. /ТАСС/. Несколько тысяч человек устроили в четверг беспорядки в городе Джаяпура (административный центр провинции Папуа, Индонезия), протестуя против расовой дискриминации коренных жителей. Об этом сообщает новостной портал Detik.

По свидетельству очевидцев, участники демонстраций сжигают покрышки, уничтожают торговые лавки, а также забросали камнями несколько гостиниц. Кроме того, была выведена из строя телефонная инфраструктура после того, как митингующие ворвались в здание местного оператора связи. По поступающей информации, в некоторых районах города произошли столкновения с правоохранительными органами, представители которых использовали резиновые пули для отражения атак нападавших.