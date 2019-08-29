Коалиция США признала гибель пяти мирных граждан в результате ее действий против ИГ

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Возглавляемая США коалиция по борьбе с ИГ ("Исламское государство" - террористическая организация, запрещенная в РФ - прим. ТАСС) признала гибель пяти мирных граждан в результате своих действий в Ираке и Сирии. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил Соединенных Штатов.

"В июле рассмотрено более ста сообщений за предыдущие месяцы, получено два новых отчета и еще один решено повторно рассмотреть, - отмечается в пресс-релизе. - Коалиция завершила проверку шести сообщений о гибели мирных граждан. Информация, содержащаяся в одном отчете признана достоверной, подтверждена гибель пяти гражданских лиц". "Данные четырех отчетов не нашли подтверждения, еще один оказался копией вышеупомянутого случая", - пояснили в СЕНТКОМ.

Штаб коалиции ежемесячно публикует отчеты о жертвах среди мирного населения в результате ее действий в Сирии и Ираке.