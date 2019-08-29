Замгенсека ООН: десятки мирных жителей погибли в Сирии за последние две недели

ООН, 29 августа. /ТАСС/. Более 70 мирных жителей погибли в Сирии в результате авиаударов за последние две недели. Об этом заявил в четверг заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, выступая на заседании Совета Безопасности по сирийскому урегулированию.

"За выходные 16-18 августа 44 гражданских лиц, по сообщениям, были убиты в результате авиаударов. Среди них 16 детей и 12 женщин, - сказал он. - В понедельник на этой неделе 15 мирных жителей, по сообщениям, погибли в результате авиаударов по семи районам в Идлибе. И этим утром мы получили сообщение о том, что накануне еще 17 людей были убиты и повреждения получили медицинские учреждения".

В конце июля генсек ООН Антониу Гутерриш принял решение учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в Идлибе. Запрос на проведение такого расследование направили 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).

В МИД РФ назвали данное решение генсека провокационным.