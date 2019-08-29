ООН может объявить о создании конституционного комитета Сирии до конца сентября

ООН, 29 августа. /ТАСС/. Сирийский конституционный комитет может быть создан до конца сентября после окончательных переговоров в Дамаске. Об этом заявил в четверг спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, выступая на заседании Совета Безопасности по сирийскому урегулированию.

"В июле у меня были продуктивные переговоры с правительством и оппозицией по поводу всех остающихся вопросов и не согласованных имен [членов конституционного комитета]", - сказал он.

"Этот проект практически завершен, - заверил Педерсен. - Я планирую в ближайшее время вернуться в Дамаск для завершения переговоров. И я очень надеюсь, что ООН сможет объявить о соглашении до начала Генассамблеи [24 сентября]".

В последний месяц спецпосланник генсека прервал переговоры из-за травмы глаза, однако теперь он информировал Совбез о планах по предстоящим консультациям. "Я в ближайшее время буду с визитом в Иране, и я ожидаю поддержи этого процесса [по созданию конституционного комитета Сирии]. Уверен, что саммит России, Турции и Ирана, запланированный на середину сентября, будет способствовать моим усилиям", - сказал он.

Педерсен также выразил признательность за поддержку США и Евросоюзу. "Я жду своих консультаций в Вашингтоне на этой неделе", - информировал он.

В начале августа источник ТАСС на переговорах в Нур-Султане заявил, что о создании сирийского конституционного комитета может быть объявлено на предстоящем саммите РФ - Иран - Турция. В последние несколько месяцев предметом разногласий были имена остающихся шести членов комитета от гражданского сообщества.

О переговорах президентов России и Турции

Педерсен также приветствовал итоги переговоров президентов России и Турции, в ходе которых затрагивался вопрос о ситуации в Идлибе.

"Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели во вторник встречу и выработали общее понимание того, как добиться стабилизации ситуации на основании выработанного в сентябре 2018 года меморандума. Мы можем только приветствовать заявление, которое способно принести спокойствие в провинцию Идлиб", - сказал Педерсен.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться члены бандформирований с семьями, отказавшиеся сложить оружие. Ответственность за нее несет Турция, которая вместе с Россией и Ираном является гарантом перемирия в Сирии.

На переговорах Путина и Эрдогана, который 27 августа посетил авиасалон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, обсуждались, в частности, дополнительные меры по борьбе с террористами в Идлибе.

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