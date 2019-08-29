Трамп: в Афганистане после консультаций с талибами оставят не более 8,6 тыс. военных США

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что по итогам консультаций с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане останутся менее 8,6 тыс. американских военнослужащих. Об этом он заявил в четверг в интервью радиоведущему телекомпании Fox.

"Мы снизим [численность военных США] до 8,6 тыс., а затем решим, что делать дальше", - сказал американский лидер. Трамп также подчеркнул, что в Афганистане должно сохраняться постоянное присутствие разведывательных служб США.

Военная операция в Афганистане продолжается уже более 17 лет - с октября 2001 года. На пике кампании в 2010-2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году, сейчас в этой стране остается 14-тысячная миссия инструкторов и советников альянса.