СМИ: подписание соглашения США с талибами может пройти в присутствии России и Китая

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Церемония подписания соглашения между США и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) о выводе американских войск с территории Афганистана может пройти в Дохе в присутствии России и Китая. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в ближайшее время отправится на два-три дня в Кабул для одобрения предполагаемой сделки с президентом страны Ашрафом Гани. После этого эмиссар вернется в Доху, где проходили переговоры с талибами, на церемонию подписания соответствующего соглашения с главой катарского политического офиса муллой Абдуллой Гани Барадаром. "Церемония может пройти в присутствии ключевых мировых игроков, включая страны региона, Европы, Россию и Китай", - отмечает издание.

Договоренность будет включать вывод американских войск за 15-18 месяцев, прекращение огня и гарантии того, что "Талибан" не позволит террористам "Исламского государства" и "Аль-Каиды" (обе запрещены в РФ) закрепиться на подконтрольной им территории, а также даты запуска в Осло межафганских переговоров. Дипломаты и эксперты уже находятся в столице Норвегии для организации такого раунда. В то же время, отмечается в статье, Гани может отложить принятие соглашения до президентских выборов 28 сентября.