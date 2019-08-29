Помпео считает, что США и Великобритания активизируют сотрудничество после Brexit

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудничество между Вашингтоном и Лондоном в сферах экономики и безопасности, вероятнее всего, будет расширено после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью журналисту Хью Хьюитту, его стенограмму распространила в четверг пресс-служба Госдепартамента.

На вопрос, укрепятся ли связи между США и Великобританией после Brexit, Помпео ответил: "Думаю, так и будет. Между нами будет ясность, ЕС не будет выступать в качестве посредника между нами и накладывать ограничения в том, что касается наших возможностей взаимодействовать в позитивном ключе не только в сфере экономики, но и в сферах безопасности, дипломатии".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.