СМИ: власти ФРГ добились запрета на въезд в Шенген россиянина из числа правых экстремистов

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Германии добились запрета на въезд в страны Шенгенского пространства россиянина Дениса Капустина из-за устремлений, направленных против свободного, демократического общественного порядка. Об этом сообщили в четверг немецкие телерадиокомпании WDR, NDR и газета Süddeutsche Zeitung.

По их данным, запрет запросили органы безопасности земли Северный Рейн - Вестфалия. Россиянину, как пишет Süddeutsche Zeitung, 34 года, он является одним из активных правых экстремистов, участвовал в беспорядках в Марселе во время чемпионата Европы по футболу 2016 года.

Капустин, известный под именем Денис Никитин, якобы проводит соревнования по единоборствам в различных странах. По информации газеты, он родился в Москве, но ребенком вместе с семьей переехал в Германию, вырос в Кельне, хотя немецкого гражданства у него нет.

По оценке телеканала ARD, объявление запрета на въезд в Шенген с подобным обоснованием является необычным шагом, поскольку как правило он вводится лишь в отношении преступников.

"Мы последовательно противодействуем всем лицам, которые представляют угрозу нашему демократическому порядку и тем самым общественной безопасности", - заявил на этот счет министр по делам интеграции и беженцев Северного Рейна - Вестфалии Йоахим Штамп.