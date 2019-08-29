МИД ЛНР: Киев обещал восстановить пролет моста в Станице Луганской к 18 ноября

ЛУГАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Представители Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе обещают закончить восстановление пролета моста в Станице Луганской к 18 ноября. Об этом сообщил глава МИД Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего по результатам видеоконференции группы.

"Нам наконец-то удалось услышать от Украины конкретную дату начала ремонтных работ на пролете моста, который был взорван украинскими силовиками в марте 2015 года, - цитирует министра агентство Луганскинформцентр. - 4 октября украинские ремонтники планируют приступить непосредственно к восстановлению обрушенного пролета моста и закончить эти работы к 18 ноября".

Дейнего уточнил, что "по настоятельному требованию ЛНР в заседании, кроме участников контактной группы, принимали участие технические специалисты как со стороны ЛНР, так и с украинской стороны, непосредственно занимающиеся вопросам ремонта моста".

Он выразил надежду, что "в ближайшее время также удастся узнать и основные параметры нового пролета" и что "названные сроки будут подкреплены реальным результатом", а "украинская сторона не будет больше политизировать вопросы ремонта моста и выполнит взятые в ходе сегодняшней дискуссии обязательства".

Дейнего подчеркнул, что ЛНР "полностью готова к одновременному выполнению своей части ремонта остального моста: восстановлению поврежденных украинскими обстрелами несущих конструкций, ограждений моста и ремонту асфальтового покрытия".

Мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской - единственный официальный пункт пропуска между Украиной и ЛНР. Движение транспорта по мосту, который был частично подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, в настоящий момент невозможно. Пеший переход организован по временным деревянным лестницам и настилам.

После разведения сил у Станицы Луганской стороны конфликта 31 июля на встрече контактной группы в Минске согласовали план ремонта Станичного моста.