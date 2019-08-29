В общенациональных теледебатах демократов в Хьюстоне будут участвовать 10 политиков

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Теледебаты претендентов на пост президента США от Демократической партии пройдут в Хьюстоне (штат Техас) 12 сентября, в них примет участие 10 политиков - в два раза меньше, чем во время первых двух теледебатов. Об этом сообщил в четверг интернет-портал Elections Central, размещающий информацию о намеченных на 3 ноября 2020 года в США президентских выборах.

По данным портала, места в центральной части сцены актового зала Университета южного Техаса в Хьюстоне займут бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, получившие по итогам опросов наибольшую поддержку сторонников Демократической партии. На сцену также выйдут сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, сенатор Камала Харрис от штата Калифорния, сенатор Эми Клобушар от штата Миннесота, бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурк, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро и бизнесмен Эндрю Янг.

Они выполнили требования Национального комитета Демократической партии США об условиях участия в теледебатах - заручились по крайней мере двухпроцентной поддержкой по итогам четырех опросов общественного мнения и собрали финансовые пожертвования по крайней мере у 130 тыс. человек.

Транслировать теледебаты будет телекомпания ABC.

Помимо этих теледебатов Национальный комитет Демократической партии намерен провести такие мероприятия еще три раза до конца года и шесть теледебатов - в период с января по апрель 2020 года. Цикл теледебатов завершится уже после того, как в феврале будет дан старт предвыборной кампании. 3 февраля в Айове пройдут собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после - на национальный съезд, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника действующего главы государства Дональда Трампа в борьбе за пост президента.