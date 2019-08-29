Россия и Британия в СБ ООН разошлись в подсчетах террористов и детей в Идлибе

ООН, 29 августа. /ТАСС/. Запад усиливает призывы прекратить военные действия в Сирии и пытается выдать террористов за "невинных младенцев", как только правительственные войска получают преимущество на земле. Об этом заявил в четверг и.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН, реагируя на выступление координатора постпредства Великобритании Стивен Хайки.

Британский дипломат, в частности, утверждал, что "после недавней эскалации конфликта [сирийский] режим и его союзники убили более 500 гражданских лиц и переместили более 400 тыс." в Идлибе. "Из 3 млн сирийцев в Идлибе менее 1% относились к террористической группировке "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра")", - продолжил он. По словам Хайки, в Идлибе "остается больше младенцев, чем террористов, и более половины населения, 1,5 млн из 3 млн, - дети".

"Не могу в завершение не поделиться наблюдением о поразительной закономерности, которую мы наблюдаем из раза в раз. Как только сирийские войска получают военное преимущество на земле и начинают существенно теснить террористов, наши западные коллеги увеличивают градус стенаний и призывов остановить военные действия, словно забывая о наших общих решениях о необходимости бескомпромиссной борьбы с террористами", - ответил Полянский. "Последние, как вы сегодня видели, сразу же превращаются в невинных младенцев, появляются якобы разбомбленные режимом и Россией больницы и школы, которых на деле в большинстве случаев либо не существует, либо они никаким ударам не подвергаются", - отметил он.

"Мы это все опровергаем, но нас никто не слушает - ведь задача не в том, чтобы установить правду, а в том, чтобы обернуть вспять движение Сирии к миру под руководством ее избранного президента и законного правительства", - констатировал и. о. постпреда РФ. "Хочу разочаровать вас, господа, - этот процесс необратим", - заверил он.

Полянский также прокомментировал фразу Хайки о том, что президент Сирии Башар Асад "рано или поздно предстанет перед судом за свои преступления". "История, действительно, как пафосно вещал мой британский коллега, обязательно осудит тех радетелей за западные ценности, кто ради своих геополитических амбиций почти развалил и обрек на беспрецедентные страдания целую страну, - подчеркнул он. - И тех, кто подпевал им в Совете Безопасности, тиражируя непроверенную и откровенно ложную информацию с тем, чтобы помешать политическому процессу и национальному примирению".