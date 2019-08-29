Рада дала согласие на назначение Руслана Рябошапки генпрокурором Украины

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Верховная рада Украины IX созыва на своем первом пленарном заседании в четверг дала согласие на назначение Руслана Рябошапки новым генпрокурором страны. Его кандидатура была предложена президентом Владимиром Зеленским и поддержана 312 голосами депутатов при 226 необходимых.

Перед этим парламент дал согласие на увольнение предшественника Рябошапки Юрия Луценко. Согласно процедуре, генпрокурора назначает президент после получения согласия парламента.

Рябошапка, который до последнего времени занимал должность заместителя главы Офиса президента Украины. Ранее сегодня стало известно, что Луценко написал заявление об отставке в связи с началом работы парламента нового созыва.