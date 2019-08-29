{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Макрон призвал Зеленского содействовать урегулированию конфликта на востоке Украины

В сентябре ожидается проведение саммита в "нормандском формате"

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского принять меры для продвижения в решении конфликта на Украине. Об этом в четверг сообщили в администрации французского лидера по итогам телефонных переговоров руководителей двух стран.

Как отметили в Елисейском дворце, "в преддверии саммита в "нормандском формате", который ожидается в сентябре", Макрон призвал Зеленского "к скорейшему прогрессу в осуществлении мер в области безопасности и политики, необходимых для урегулирования конфликта на востоке Украины".  "В течение следующих нескольких недель президенты и их советники будут находится в тесном контакте с этой целью", - подчеркнули в администрации.

Французский президент проинформировал своего украинского коллегу о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне. Также он рассказал об итогах саммита Группы семи в Биаррице.

Кроме того, Макрон поздравил Зеленского с формированием нового правительства.

Теги
УкраинаФранцияКризис на УкраинеМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир Александрович
Трамп может посетить Польшу в ближайшие месяцы
Читать полностью