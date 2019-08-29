Помпео: США дадут Ирану ответ на санкции в отношении Фонда защиты демократии

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены принять ответные меры в связи с решением властей Ирана внести в санкционный список людей, чья деятельность связана с американским Фондом защиты демократии. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео.

"Продолжающиеся попытки иранского режима запугивать Фонд защиты демократии, американский аналитический центр, должны быть осуждены всеми свободолюбивыми народами в мире. США серьезно воспринимают эти угрозы и привлекут к ответственности режим и его госаппарат", - написал он в своем "Твиттере".

В четверг официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави заявил, что в скором времени Иран добавит в санкционный список первую группу людей, деятельность которых связана с Фондом защиты демократии. Он подчеркнул, что список включает лиц, "которые играют важную роль в деятельности фонда, направленной против Ирана".

24 августа Иран объявил о внесении американского Фонда защиты демократии и его руководителя Марка Дубовица в санкционный список. Согласно заявлению МИД Ирана, решение принято в рамках закона о борьбе с нарушением прав человека и террористическими действиями США в регионе.

Фонд защиты демократии - политический институт со штаб-квартирой в Вашингтоне. Одним из важных проектов организации является "Иранская программа". Ее цель, согласно документам фонда, "противостоять угрозе, которая исходит от Ирана для США и их союзников".