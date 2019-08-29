Спецпредставитель США по Венесуэле признал, что Мадуро не намерен уходить в отставку

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить в отставку по итогам переговоров о политическом урегулировании в стране. Его слова приводит в четверг газета "Уолл-стрит джорнэл".

"Надо признаться, что я пока не видел никаких свидетельств готовности к достижению подобного компромисса (ухода с поста президента - прим. ТАСС), и это, конечно, очень печально", - сказал он, добавив, что отставка Мадуро, по его мнению, является единственным возможным способом выхода из политического кризиса.

Абрамс также подчеркнул, что США не намерены преследовать Мадуро, если он покинет свой пост. "Это политическая цель. В ней нет личного фактора. Мы не пытаемся привлечь его к ответственности. Мы не пытаемся преследовать его, наказать его или как-либо отомстить. Мы стремимся к политическим изменениям", - сказал спецпредставитель. При этом он отказался комментировать возможность "амнистии" для венесуэльского лидера в случае его ухода.

Ситуация в Боливарианской Республике обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.