Власти Мексики менее чем за год заблокировали $231 млн на счетах, связанных с криминалом

МЕХИКО, 30 августа. /ТАСС/. Мексиканские власти с декабря 2018 года заблокировали на счетах компаний и физических лиц, подозреваемых в преступной деятельности, свыше $231 млн. Об этом заявил в четверг начальник управления финансовой разведки министерства финансов и государственного кредита Сантьяго Ньето Кастильо.

"За время работы действующей администрации было напрямую блокировано 3,27 млрд песо ($162 млн), а у связанных [с криминалом] третьих лиц - 555 млн песо ($27,5 млн), - приводит слова Ньето сайт телеканала Televisa. - В долларах сумма тоже значительная, финансовая разведка заблокировала $42 млн". Кроме того, министерство финансов наложило различные взыскания на 18,6 тыс. государственных служащих. Из них по итогам проведения проверок 1,12 тыс. были уволены, а 7,4 тыс. - временно отстранены от выполнения своих обязанностей.