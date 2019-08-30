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Президент Гаити заявил, что не уйдет в отставку до 2022 года

С февраля в республике проходят протестные акции. Жовенеля Моиза обвиняют в коррупции и госизмене

ГАВАНА, 30 августа. /ТАСС/. Президент Гаити Жовенель Моиз не собирается покидать свой пост, несмотря на протесты и обвинения в коррупции, и останется главой государства до 2022 года, когда истекает его мандат. Об этом политик заявил в интервью агентству Associated Press, опубликованном в четверг.

"Требуется много смелости, чтобы остаться у власти, но я обещаю вам, что у меня ее достаточно для продолжения движения вперед. Я буду сопротивляться давлению со стороны своих оппонентов, - сказал Моиз. - Если оппозиция хочет власти, она должна участвовать в демократических выборах и завоевывать голоса народа".

На прошлой неделе оппозиционные депутаты парламента Гаити предприняли попытку начать процесс импичмента в отношении Моиза, однако инициатива была отклонена большинством голосов. Противники президента утверждали, что глава государства нарушил конституцию и ведет страну к "социальному взрыву". Ранее депутаты обвинили Моиза в государственной измене и причастности к хищениям средств проекта Petrocaribe, в рамках которого Венесуэла осуществляет поставки нефти в страны Карибского бассейна и Центральной Америки на льготных условиях.

Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, - беднейшее государство Западного полушария. В феврале в стране начались массовые акции протеста, их участники требуют отставки президента, винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации в стране.

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