Мун Чжэ Ин надеется, что Ким Чен Ын сможет посетить саммит АСЕАН - Южная Корея

БАНГКОК, 30 августа. /ТАСС/. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин надеется, что у лидера КНДР Ким Чен Ына получится посетить юбилейный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Республики Корея в Пусане, который посвящен 30-летию диалога между страной и организацией и пройдет 25-26 ноября. Об этом южнокорейский лидер заявил в опубликованном в пятницу интервью газете Bangkok Post в преддверии его визита в Таиланд, который состоится с 1 по 3 сентября.

"В ноябре в Южной Корее пройдут юбилейный саммит АСЕАН - Республика Корея и саммит Меконг - Корея в Пусане, - напомнил он. - В этой связи президент Индонезии Джоко Видодо предложил пригласить председателя [Госсовета КНДР] Ким Чен Ына, и это предложение было поддержано рядом глав государств". "Это было бы очень значимым вкладом для установления прочного мира на Корейском полуострове и в Восточной Азии, если бы Ким Чен Ын получил возможность присоединиться к встрече. На Восточноазиатском саммите в Бангкоке страны Восточной Азии могли подробно обсудить возможные направления сотрудничества с Северной Кореей", - подчеркнул южнокорейский лидер.

"Разумеется, решение о том, приглашать ли Ким Чен Ына, следует принимать в свете прогресса, достигнутого в мирном процессе на Корейском полуострове, включая диалог между США и Северной Кореей. Мы будем продолжать участвовать в соответствующих консультациях со странами АСЕАН", - сказал Мун Чжэ Ин.

Президент Южной Кореи отметил, что "Ким Чен Ын лично четко заявлял о своей приверженности полной денуклеаризации во время различных встреч, включая три межкорейских саммита в прошлом году и два саммита с Соединенными Штатами". "Он лично выразил готовность двигаться вперед, выбрав экономическое развитие вместо ядерных программ. Для КНДР важнее всего претворить денуклеаризацию в конкретные действия. Я надеюсь, что АСЕАН сыграет большую роль, помогая Северной Корее отказаться от своих ядерных программ и поддерживать вместе со всеми нами экономическое сотрудничество", - добавил он.

"Когда Южная и Северная Корея будут работать вместе и создавать мирную экономику, они смогут тесно сотрудничать не только с Китаем, Россией и странами Центральной Азии на севере, но и с Европой. Это "новая северная политика" корейского правительства. На юге мы сможем сотрудничать с АСЕАН и Индией и добиться всеобъемлющего роста - это "новая южная политика", - подытожил Мун Чжэ Ин.