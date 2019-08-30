Встреча глав МИД Британии, ФРГ, Франции по Ирану в Хельсинки будет закрытой

ХЕЛЬСИНКИ, 30 августа. /ТАСС/. Встреча глав МИД Великобритании, Германии и Франции о путях по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и защите международной навигации в Ормузском проливе пройдет в пятницу в Хельсинки в закрытом режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе председательства Финляндии в Совете ЕС.

"Эта встреча пройдет сегодня, но она будет закрытой для СМИ", - сказали там.

Ранее в пятницу британский Форин оффис сообщил, что, помимо главы МИД Великобритании Доминика Рааба, министра по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, главы МИД ФРГ Хайко Мааса, во встрече примет участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Дискуссии пройдут на полях двухдневной неформальной встречи министров обороны и иностранных дел 28 стран Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи, что готов к встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани при наличии надлежащих условий. Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода Соединенных Штатов из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая его ракетную программу и региональную политику.