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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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В СБУ сообщили о продолжении переговоров по обмену удерживаемых лиц между Украиной и РФ

В Службе безопасности Украины призвали не распространять непроверенную информацию по процессу обмена

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Переговоры по обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной продолжаются. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, не на долго. Не распространяйте непроверенную информацию. Держим кулаки!" - написала она на своей странице в Facebook.

Ранее украинские СМИ распространили информацию, что обмен произойдет в пятницу, а заключенные в РФ граждане Украины должны прибыть в аэропорт Киева.

Однако адвокат удерживаемых россиян Валентин Рыбин сообщил ТАСС, что граждане России, готовящиеся к обмену, пока остаются в СИЗО.

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УкраинаРоссияОбмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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