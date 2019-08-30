В СБУ сообщили о продолжении переговоров по обмену удерживаемых лиц между Украиной и РФ

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Переговоры по обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной продолжаются. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, не на долго. Не распространяйте непроверенную информацию. Держим кулаки!" - написала она на своей странице в Facebook.

Ранее украинские СМИ распространили информацию, что обмен произойдет в пятницу, а заключенные в РФ граждане Украины должны прибыть в аэропорт Киева.

Однако адвокат удерживаемых россиян Валентин Рыбин сообщил ТАСС, что граждане России, готовящиеся к обмену, пока остаются в СИЗО.