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Кризис на Украине

Следователи Госбюро расследований Украины обыскивают офис Общественного телевидения

В Госбюро сообщили, что обыск проводится в рамках досудебного расследования в отношении возможного злоупотребления служебным положением с целью получения неправомерной выгоды должностными лицами НОТУ

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Государственное бюро расследований проводит обыск в офисе Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Госбюро.

"Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного дела в отношении возможных противоправных действий должностных лиц НОТУ, а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц", - говорится в сообщении.

В Госбюро подчеркнули, что "обыски проводятся с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса Украины и не препятствуют работе телерадиокомпании".

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