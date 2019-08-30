Следователи Госбюро расследований Украины обыскивают офис Общественного телевидения

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Государственное бюро расследований проводит обыск в офисе Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Госбюро.

"Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного дела в отношении возможных противоправных действий должностных лиц НОТУ, а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц", - говорится в сообщении.

В Госбюро подчеркнули, что "обыски проводятся с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса Украины и не препятствуют работе телерадиокомпании".