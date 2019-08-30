NBC: в Нью-Йорке задержали подозреваемого в организации теракта

ТАСС, 30 августа. Власти США задержали 19-летнего жителя Нью-Йорка по подозрению в том, что он планировал теракт от имени группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в четверг телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Подозреваемый является жителем района Квинс в Нью-Йорке. Он предстанет перед федеральным судом в пятницу. Как отмечают власти, угрозы безопасности жителей города на данный момент не существует. Расследование ведут сотрудники ФБР, управления полиции Нью-Йорка, министерства внутренней безопасности.

По данным телеканала, подозреваемого зовут Авайс Чудхари. Он привлек внимание американских спецслужб, когда написал в одном из интернет-чатов, что хочет совершить теракт от имени ИГ. Агенты американских спецслужб стали общаться с ним в чатах, маскируясь под экстремистов, и в разговорах он рассказал о планах совершения теракта.

Как сообщили источники телеканала, подозреваемый намеревался совершить нападение на людей с использованием холодного оружия. Работавшие под прикрытием сотрудники правоохранительных органов в ходе разговоров в интернет-чате пообещали передать ему нож, который он мог бы использовать для теракта. Во время встречи с агентом якобы для передачи ножа подозреваемый экстремист был задержан спецслужбами.