В ДНР сообщили, что украинские силовики атаковали окрестности Горловки

ДОНЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по поселку Гольмовский на окраине Горловки с помощью ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в пятницу сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В 9:45 зафиксировано применение ударного БПЛА со стороны ВСУ по направлению Новолуганское - Гольмовский. Выпущена одна граната", - цитирует сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

За минувшие сутки украинская армия 16 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории республики более 200 боеприпасов.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочное перемирие. В заявление впервые были включены обязательства сторон о дополнительных мерах соблюдения режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.