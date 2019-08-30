В СБУ заявили, что окончательной даты обмена между Москвой и Киевом пока нет

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. В Службе безопасности Украины утверждают, что обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой не состоится в пятницу, его окончательная дата пока не определена.

"Не сегодня", - сообщила украинскому изданию "Обозреватель" пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Комментируя информацию о том, что обмен якобы может произойти с минуты на минуту в киевском аэропорту Жуляны, она ответила: "Мы не говорим дату, но могу сказать, что не сегодня. Окончательной даты пока нет".

Ранее Гитлянская призвала журналистов не распространять непроверенную информацию. При этом она заявила, что "сложный процесс переговоров по обмену продолжается".

Позднее офис президента Украины также опроверг информацию СМИ, что взаимный обмен удерживаемых лиц между Киевом и Москвой завершен, подчеркнув, что процесс переговоров продолжается.