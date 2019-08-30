ЕС проведет в Нью-Йорке конференцию доноров помощи Сирии

ХЕЛЬСИНКИ, 30 августа. /ТАСС/. Евросоюз проведет в сентябре "на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке конференцию по Сирии для координации действий по предоставлению стране гуманитарной помощи и дипломатических усилий по политическому урегулированию". Об этом заявила в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Хельсинки.