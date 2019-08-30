{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

ЕС проведет в Нью-Йорке конференцию доноров помощи Сирии

Мероприятие пройдет на полях ГА ООН

ХЕЛЬСИНКИ, 30 августа. /ТАСС/. Евросоюз проведет в сентябре "на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке конференцию по Сирии для координации действий по предоставлению стране гуманитарной помощи и дипломатических усилий по политическому урегулированию". Об этом заявила в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Хельсинки.

Теги
СирияКризис в СирииМогерини, Федерика
Медведчук: есть уверенность, что в ближайшее время произойдет обмен удерживаемыми лицами
Читать полностью