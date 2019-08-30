WP: Белый дом начал обсуждать с властями Польши отмену визита Трампа в начале недели

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Власти США еще в начале недели начали обсуждать с польской стороной отмену визита президента США Дональда Трампа в республику, визит должен был состояться 1-2 сентября. Об этом в пятницу сообщила газета The Washington Post.

"Должностные лица Белого дома начали обсуждать отмену поездки ранее на этой неделе", - сообщило издание со ссылкой на источники. Газета отмечает, что после поездки во Францию на саммит Группы семи Трамп, "как представляется, не был в восторге от второго зарубежного визита".

В статье напоминается, что президент ранее уже отменил вторую часть этой поездки - в Данию. Затем он, по-видимому, собирался сократить и саму поездку в Польшу, отменив запланированный визит на польскую военную базу. Однако позже вообще решил ее отменить.