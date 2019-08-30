МАГАТЭ зафиксировало превышение Ираном нормы по обогащению урана

ТАСС, 30 августа. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зарегистрировало увеличение запасов низкообогащенного урана в Исламской Республике Иран и превышение ограничений ядерной сделки по обогащению. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ.

По данным контролирующего органа, с июля Иран увеличил запасы низкообогащенного урана на 241,6 кг (по состоянию на 19 августа). При этом в стране продолжается обогащение этого актиноида до 4,5% (Совместный всеобъемлющий план действий устанавливает лимит в 3,67%). Запасы тяжелой воды составляют 125,5 тонны, что не превышает допустимые нормы. Как пишет Reuters, МАГАТЭ требует от Ирана "своевременного сотрудничества" по этому вопросу.

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Иран тогда обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

Ситуация вокруг ядерной сделки

Будущее СВПД оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам два месяца (до 8 июля) на то, чтобы вернуться к ее выполнению.

7 июля заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна переходит ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД и приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%.