В Гонконге задержали двух членов Законодательного совета

ТАСС, 30 августа. Полиция задержала двух членов Законодательного совета Гонконга от поддерживающей протесты Гражданской партии - Джереми Тама и О Нок-Хина. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление партии.

Законодатели были задержаны за оказание сопротивления полиции, отмечает агентство.

Ранее днем правоохранители задержали и отпустили под залог двух активистов из радикального протестного движения Demosisto - Джошуа Вонг и Агнес Чоу.

За последние сутки были задержаны еще несколько активистов, подозреваемых в причастности к беспорядкам, в том числе еще один представитель Гражданской партии в Заксовете Чэн Чун.