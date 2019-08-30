В администрации США отказались говорить о возможной встрече Пенса и Зеленского в Варшаве

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Представитель администрации США в пятницу отказался предоставить информацию о возможной встрече вице-президента США Майкла Пенса и президента Украины Владимира Зеленского на мероприятиях в Варшаве 1-2 сентября.

"Касательно встреч вице-президента я советую обратиться в его пресс-службу", - ответил он на просьбу прокомментировать возможность встречи с Зеленским и будет ли на ней поднята тема предоставления военной помощи Украине. В аппарате вице-президента на запрос ТАСС о контактах Пенса с украинским лидером пока не ответили.

Изначально в Варшаве, где пройдут мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, ожидали приезда президента США Дональда Трампа. Однако 29 августа он сообщил об отмене визита из-за приближения к штату Флорида урагана "Дориан", делегировав в Польшу Пенса.

Ранее в американском посольстве в Киеве подтверждали проведение встречи Трампа с Зеленским, но конкретных дат названо не было. Особое внимание к намечавшимся переговорам было приковано из-за сообщений, что глава Белого дома может отказать Украине в предоставлении военной помощи на $250 млн в 2019 финансовом году (заканчивается 30 сентября).