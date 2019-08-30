Трамп: США не причастны к неудачной попытке запуска космического спутника Ираном

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. США не причастны к предпринятой Ираном в четверг неудачной попытке запуска ракеты с космодрома имени Имама Хомейни, который расположен в провинции Семнан на севере страны. Соответствующее сообщение разместил в пятницу в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты Америки не были причастны к катастрофической аварии во время окончательной подготовки к запуску ракеты-носителя Safir на стартовой площадке в Иране. Я желаю Ирану всего наилучшего и удачи в том, чтобы установить, что произошло на космодроме", - написал президент.