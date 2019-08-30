Туск не примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны

ВАРШАВА, 30 августа. /ТАСС/. Председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск не примет участие в проводимых в Варшаве 1 сентября мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Об этом он заявил в пятницу польскому телеканалу ТВН24.

"Я не собираюсь [в Варшаву], потому что у меня нет никаких сомнений в том, что организаторы этих важных мероприятий поступают так, чтобы дать понять, что они не хотят меня там видеть. А я никогда не навязываю свое присутствие, когда знаю, что меня не ждут", - сказал Туск, подчеркнув, что приглашение на годовщину появилось на его столе только в этот четверг.

В этом году главные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны организуются властями Польши в Варшаве. Приглашения были направлены странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). В республику приедут 250 гостей из 40 стран, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Украины Владимира Зеленского. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что не сможет приехать в Варшаву из-за надвигающегося на его страну урагана.

Россию польские власти решили не приглашать, пояснив свое решение тем, что 1 сентября 1939 года она еще не участвовала в войне, а годовщину республика хочет отметить с теми странами, с которыми тесно сотрудничает сейчас. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот шаг, указал, что Кремль относится к нему негативно. По его словам, "любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщинам или Великой Отечественной войны, или Второй мировой войны, без участия [России] не могут считаться полноценными, ибо роль [России] в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить".

От приезда в Варшаву отказался президент Белоруссии Александр Лукашенко.

За освобождение польской земли от захвативших ее в 1939 году гитлеровцев отдали свои жизни 600 тыс. советских солдат.