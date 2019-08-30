Помпео заявил спецпосланнику ООН о необходимости новых шагов для урегулирования в Сирии

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил на встрече со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном о необходимости новых шагов в процессе политического урегулирования в Сирии. Об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Госсекретарь Помпео и спецпосланник согласились с тем, что продолжающееся насилие усугубляет тяжелую гуманитарную ситуацию и должно немедленно прекратиться, чтобы политический процесс мог двигаться вперед. Госсекретарь Помпео также подчеркнул необходимость новых шагов в политическом процессе с целью разрешения конфликта", - говорится в документе.

Помпео также призвал к "немедленному возвращению к режиму прекращения огня" в провинции Идлиб.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, остающийся в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда из других районов страны могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся добровольно сложить оружие. В зону входит собственно провинция Идлиб и части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо.