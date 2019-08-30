Помпео назначил Мэттью Палмера спецпредставителем США по Западным Балканам

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео назначил заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Мэттью Палмера на должность спецпредставителя Соединенных Штатов по Западным Балканам. Об этом сообщается в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Госсекретарь назначил заместитель помощника госсекретаря Мэттью Палмера своим спецпредставителем по Западным Балканам. В этой роли Палмер будет руководить нашими действиями, направленными на усиление дипломатического участия США в поддержке мира, стабильности и процветания в регионе, а также сконцентрируется на интеграции стран Западных Балкан в западные институты", - говорится в документе.

Пресс-служба отмечает, что Палмер при этом сохранит свою нынешнюю должность. В новом качестве он отправится 1 сентября в Словению, а также с 4 по 10 сентября в Австрию и Черногорию.