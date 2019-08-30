СМИ: непримиримая оппозиция Южного Судана сформировала "совет лидеров"

ПРЕТОРИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Руководители повстанческих группировок Южного Судана, которые отказались подписать в сентябре прошлого года мирное соглашение с правительством, приняли решение объединиться и создали "совет лидеров" из трех человек. Об этом сообщило в пятницу радио Tamazuj, которое вещает на Судан и Южный Судан.

"По итогам работы двухдневной встречи в Нидерландах сформирован новый совет, который состоит из трех оппозиционных групп", - заявил генеральный секретарь коалиции "Национальный демократический альянс Южного Судана" Эммануэль Аджавин. По его словам, сейчас началась работа по формированию на основе принятых решений новой структуры.

"Некоторые элементы новой коалиции продолжат вооруженную борьбу с правительством Южного Судана", - подчеркнул Аджавин. При этом он добавил, что между ее участниками достигнуто понимание, что "военное решение не является единственной дорогой к миру в Южном Судане".

"Существует возможность переговоров с правительством, однако пока данный вопрос новой коалицией детально не обсуждался", - заметил Аджавин.

Нынешняя встреча непримиримой оппозиции прошла в условиях, когда реализация подписанного почти год назад правительством и его оппонентами мирного соглашения сталкивается с серьезными трудностями. Так, первоначальный срок формирования нового правительства Южного Судана с участием оппозиционных политиков - 12 мая 2019 года - не был соблюден, и дополнительным соглашением была назначена новая дата - 12 ноября текущего года. Однако, как отмечает радио, выполнение и этой договоренности сейчас отстает от графика.